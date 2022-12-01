DEAŞ elebaşı Kureyşi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, DEAŞ elebaşının bulunduğu iddia edilen eve düzenlenen baskındaki çatışma anları yer alıyor.

Muhaliflerin evi kuşattığı ve ağır silahlar kullandığı çatışma görüntülerinde, evin bir bölümünün yandığı fark ediliyor.

Operasyonu düzenleyen muhalifler, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Dera'da bir grup DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiklerini duyurmuştu. Ancak grup, öldürülen DEAŞ'lıların bir bölümünün kimliğini tespit edememişti.

AA'nın ulaştığı muhalif grup, 14-15 Ekim tarihlerinde Dera'da 3 ayrı noktada operasyon düzenlediklerini ve çatışmalarda 30 kadar DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiklerini belirtti.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da dün yaptığı açıklamada ekim ayının ortasında Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların operasyonunda öldürüldüğünü bildirmişti.

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü iddia edilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı | Video