HDP’li Garo Paylan, PKK/YPG’ye terör örgütü diyemedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP'li vekiller, PKK ile olan bağlarını yaptıkları her açıklama ile gün yüzüne çıkarıyor. PKK'nın siyaset sahnesindeki temsilcisi HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Fatih Portakal'ın programında yeni bir skandala imza attı.
FATİH PORTAKAL SORDU: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ MÜDÜR?
Garo Paylan, Fatih Portakal'ın 'PKK/YPG terör örgütü müdür?' sorusuna ısrarla kaçamak yanıtlar verdi.
HDP'li Garo Paylan "PKK terör örgütüdür" diyemedi | Video
LAFI EVELEDİ GEVELEDİ
Paylan: "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır" diyerek, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça belli etti.