HDP’li Garo Paylan, PKK/YPG’ye terör örgütü diyemedi

LAFI EVELEDİ GEVELEDİ



Paylan: "PYD ve PKK nın bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Suriye demokratik bir ülke olmadığı için orada ki bazı unsurlar aşırılıkçı noktalara geldiler. PYD kendi kimliği halklarla daha farklı bir yaşam öneriyor. Demokrasinin önü kapatıldığı zaman şiddet öne çıkmıştır" diyerek, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini açıkça belli etti.