Hükümetten son dakika Asgari ücret zammı ve EYT açıklaması: Son dokunuş yapıldı...

ENFLASYONDA BEKLENTİ

Enflasyon'da düşüş beklediğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bir düşme eğilimi içerisinde olacağı görülüyor. Belli bir seviye içinde enflasyonun düşeceği görülüyor. Bu da vatandaşımız için olumlu bir göstergedir. En önemli önceliklerden biri enflasyonla mücadele olmaktır." dedi.

"SERBEST PİYASA DEMEK SORGULANMAMAK DEMEK DEĞİL"

Fahiş fiyatlarla ilgili soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Makul artışların olduğu alanlar var. Ama izah edilemeyecek fiyat artışları var. Serbest piyasa sorgulanmamak demek değil. Burada sorumluluk Ticaret Bakanlığı'mıza düşüyor. Denetimleri artırarak. Ticaret ahlakı böyle dönemlerde gerekiyor." ifadelerini kullandı.