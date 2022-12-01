Hükümetten son dakika Asgari ücret zammı ve EYT açıklaması: Son dokunuş yapıldı...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, EYT düzenlemesi, asgari ücret zammı, fahiş fiyatlarla mücadele ve Suriye'deki terör hedeflerine kara harekatı gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınında konuşan Kurtulmuş, EYT'de son dokunuşların da yapıldığını ifade etti.
EYT DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI
EYT düzenlemesi çalışmasını değerlendiren Kurtulmuş, "Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz." dedi.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Asgari ücret ile ilgili soruya ise Kurtulmuş'un yanıtı şöyle oldu:
Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.
Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.
ENFLASYONDA BEKLENTİ
Enflasyon'da düşüş beklediğini ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Bir düşme eğilimi içerisinde olacağı görülüyor. Belli bir seviye içinde enflasyonun düşeceği görülüyor. Bu da vatandaşımız için olumlu bir göstergedir. En önemli önceliklerden biri enflasyonla mücadele olmaktır." dedi.
"SERBEST PİYASA DEMEK SORGULANMAMAK DEMEK DEĞİL"
Fahiş fiyatlarla ilgili soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Makul artışların olduğu alanlar var. Ama izah edilemeyecek fiyat artışları var. Serbest piyasa sorgulanmamak demek değil. Burada sorumluluk Ticaret Bakanlığı'mıza düşüyor. Denetimleri artırarak. Ticaret ahlakı böyle dönemlerde gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"6'LI MASANIN ANAYASA METNİ CİDDİYE ALINACAK BİR METİN DEĞİL"
6'lı masanın anayasa çalışmasını da yorumlayan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:
Detaylı okudum. Ama maalesef hiçbir şekilde ciddiye alınmayacak bir metinle karşı karşıyayız. Seçimlerle ilgili hiçbir şey demeyen bir metindir. Masanın ön görünen ve görünmeyen bileşenleri memnun edecek şeyler buraya konulmuştur. Bu kozmetik bir metindir. Cumhurbaşkanımızın tespiti son derece doğrudur. Bu bir anayasa teklifi değil anayasa değişikliği teklifidir.
Eski Türkiye'ye ait ne varsa geri getiriyorlar. Türkiye durduk yerde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmedi. Güçlü adımlarla gidemeyen bir Türkiye vardı. Sanki bir anayasa oylaması yapılmamış gibi konuşmak vatandaşa haksızlıktır, milli iradeye haksızlıktır. Çoğunluğu alırsınız dersiniz 'Ben başka bir şeye geçmek istiyorum'
Ortaya konulan bir parlamenter sistem değil. Bunun adı olsa olsa yarı başkanlık sistemi olur. Türkiye'yi sürekli seçim ortamında tutacaklar. Cumhurbaşkanı makamı değersizleştiriliyor. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Eski Türkiye'ye özenen bir teklif gibi gözüküyor.
"BUNLAR ESKİ TÜRKİYE'Yİ GERİ GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Parlamenter Sisteme dönüşü vaat eden Millet İttifakı'nın yaklaşımını değerlendiren Kurtulmuş, "Yeni anayasa değişikliği teklifleri görüşülerek karar verilir. Çok hızlı karar alan güçlü bir yapıya ihtiyaç var. Biz Türkiye'yi ileri götürmek için mevcut sistemde eksik nereler var bunları iyileştirip iyiye gidelim derken bunlar eski Türkiye'ye ait ne varsa geri getiriyorlar. Örneğin Rusya-Ukrayna konusundaki savaşta Türkiye'nin konumu ne olacak? Demek ki onlar 6-7 kişi bir araya gelip kararını verecek. Peki Cumhurbaşkanı ne yapacak?" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA ABD'Lİ BAŞDANIŞMAN İDDİASI
Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olacağı iddiasını değerlendiren Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
CHP bu konuda resmi bir açıklama yapmadan yorum yapmak doğru değildir. Kemal Derviş'in nasıl getirildiğini biliyoruz. Bu denenmiş bir yoldur, eski bir yoldur, bayat bir yoldur. Bu tür heveslerden artık vazgeçsinler. Türkiye'nin milli kaynaklarını kullanarak CHP yoluna devam etmeli.
ABD'NİN 'KARA HAREKATI' MESAJI
ABD'nin Türkiye'ye kara harekatı ile ilgili verdiği olumsuz mesajları değerlendiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin terör örgütlerini eylem yapamaz hale getirmesi Türkiye için çok önemlidir. Terör bizim burnumuzun dibinde. Türkiye terörle mücadelesinde kararlıdır. Türkiye yeni bir noktaya geçmek mecburiyetinde. Terörü destekleyen faktörlerin tamamen ortadan kaldırılması için de mücadele edilmelidir. Bölge ülkeleri olarak bunun için adımlar atılmalıdır. Onlar için terör uzak coğrafyadaki bir eylem. Türkiye terörle mücadelesinde kararlılıdır. DEAŞ'la mücadele diyorlar. Türkiye'den başka DEAŞ'la mücadele eden hangi ülke var?" dedi.