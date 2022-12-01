İstanbul Emniyeti’nde ara atama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde "Ara Atamalar" yapıldı. Koordinasyon Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Gökhan Bambal, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu ise Koordinasyon Şube Müdürü oldu. İstanbul'da görevlendirilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Yine İstanbul'a atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Mete de İstanbul Sabiha Gökçen Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.