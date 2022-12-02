Barınak yaptırmayan belediyelere yaptırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki bir barınakta sokak hayvanlarının öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından barınaklar ve sokak hayvanlarıyla ilgili köklü ve kalıcı bir çalışma yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Sağlık bakanlıkları ile bazı AK Parti vekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin de yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon, geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Barınakların iyileştirilmesi konusunda değerlendirilme yapılan toplantıda, son çıkan Hayvan Hakları Yasası ile barınak açma yükümlülüğü getirildiği halde bunu yapmayan belediyelere yeni yaptırımların getirilmesi de gündeme geldi. Oluşturulan komisyonda hayvan hakları ve başıboş hayvanlar için hazırlanacak yol haritası, kamuoyu ile paylaşılacak. Konunun çözümü için belediyelere özel bir bütçe ayrılacak. Kısırlaştırma ve barınak çalışmaları titizlikle yürütülecek. Yaşam alanı ve bakım evi kurma zorunluluğu olan belediyelerin bu yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde yeni yaptırımlar uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer verileceğini, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz'da başlatılacağını söylemişti.