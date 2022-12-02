Bayraktar Akıncı, yerli minyatür bomba Tolun ile hedefleri tam isabet vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

TAM İSABETLE VURDU



Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN Minyatür Bomba ile 2 Aralık 2022 Cuma günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ, Çorlu Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Bayraktar AKINCI; Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne atış testi icra etmek üzere yol aldı. Burada Bayraktar AKINCI'nın ateşlediği yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/INS güdümü ile hedefi tam isabetle vurdu.