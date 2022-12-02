‘Çocuklar mutlu ve emin ellerde’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'yla 2 Ekim'de İstanbul'daki görüşmesinde mutabık kalınan tahliyenin ilk adımı olarak Odesa Soneçko Çocuk Evi'nden Ankara'ya getirilen yetim çocuklar ve bakıcılarıyla buluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, aralarında özel gereksinimlilerin de bulunduğu, en küçüğü 10 aylık olan çocukların rehabilitasyon süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.Duygusal anların yaşandığı ziyarette Erdoğan, çocuklarla tek tek ilgilenip oyuncak hediye etti. Çocuk evinin eğitim, oyun sınıfları ve uyku odalarını da ziyaret eden Erdoğan'ın burada kendisine masal kitabındaki karakterleri anlatan bir çocukla kurduğu sıcak diyalog dikkati çekti. Erdoğan ardından çocuklarla birlikte yemek yedi. Söz konusu yiyeceklerin de Ukraynalı çocuklara, Pursaklar Sevgi Evi'ndeki akranlarından gönderildiği öğrenildi. Erdoğan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, çocuklar ve bakıcılarıyla fotoğraf çektirdi.Olena Zelenska'nın çocukların güvenle barınabileceği bir yer talep ettiğini ve alınan karar sonrasında çocuk evinin temin edildiğini anlatan Erdoğan şunları söyledi:Burada çocukları gelip bizzat görmek, ziyaret etmek istedim. Yeni gelmiş olmalarına rağmen burada çok mutlu olduklarını gördüm. Bakanlık yetkilileri ve Ukrayna'dan onlara eşlik eden bakıcılarıyla birlikte emin ellerde ve mutlular. Elbette gönül ister ki bu savaş olmasın, kimse annesiz, babasız kalmasın, yerinden yurdundan edilmesin. Dileğim savaşın en kısa zamanda bitmesi, oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına güvenle dönebilmesi. Olena Zelenska'ya da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Gözü arkada kalmasın, emaneti bizde, her şey yolunda.Savaş ne yazık ki çıktı ama bundan sonrasında tüm ülkelerinin de savaşın sona ermesi için gayret göstermesi çok önemli, onların da barışın tesisine katkısını bekliyoruz. Allah kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin.Türkiye bugün olduğu gibi bundan sonra da zorda olanların yanında olmaya devam edecek. Ukrayna'da zor durumdaki çocukların tahliyesine yönelik süreç devam edecek, Türkiye her zaman yardıma hazır. ANKARA