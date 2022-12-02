Genç ve öğrenci dostu cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlere verdiği bir sözü daha tuttu ve 1 milyon 392 bin 629 üniversitelinin 27 milyar lira tutarındaki KYK borç faizlerini sildi. Sadece aldıkları burs miktarı kadar ödemeye yapacak olan gençlere SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"GENÇLERE VE GELECEĞE ÖNEM VERDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Ege Üniversitesi Büşra Altınok (21) "Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Milyonlarca genç gibi ben de bu brç yükünden nasıl kurtulacağımı düşünüyordum. Silinen miktar 27 milyar lira. Çok ciddi bir rakam. Gençlere büyük bir jest oldu. Devletimiz var olsun."

Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Öğrencisi Orçun Arsoy (19) "27 Milyar lira gibi bir kaynak ayırılarak biz gençlerin üstünden bu yük alındı. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir kere daha gençlere ve geleceğe vermiş olduğu değeri ve önemi gösterdi."

Bartın üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Hasan Yasin Yerlikaya, "Biz öğrencilerin ortak sıkıntısı olan KYK faiz sorununu ortadan kaldırdığı için her daim gençlerin sorunlarını dinleyip en iyi çözümü bularak en kolay ve en iyi şekilde eğitimlerimizi almamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mustafa Yılmaz (20) "Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere karşı her zaman destek verdiğini biliyorduk bir kez daha görmüş olduk. 1.3 milyon öğrencinin 27 milyar KYK borcunun silinmesi bizlere vermiş olduğu müjdelerden birisidir."

Erciyes Üniversitesi Melda Efe (27) "Çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanım. Bizde size söz veriyoruz, bizlere kolay, nitelikli ve eşit eğitim şartlarını siz sağladınız. Biz de vatanımız için elimizden gelenin fazlasıyla çalışacağız."

"ÖĞRENCİ DOSTU CUMHURBAŞKANIMIZ"

Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu Taha Akbaş (22) "Üniversitede 4 yıl boyunca almış olduğum öğrenim kredisi vardı. Hayata böyle bir borçla başlayacak olmak beni fazlasıyla tedirgin etti. Buradan da özellikle genç ve öğrenci dostu olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum."

ÖDEME NOKTASINDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI

Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler Mezunu Sebil Gezginci, "Ödeme konusunda da büyük bir kolaylık sağlandı ve faizler silindi. Sadece anaparayı ödeyeceğiz. Rabbim Devletimize milletimize zeval vermesin."

Giresun Üniversitesi Tarih Bölümü Mezunu Şerife Erik, "Dört yıl boyunca KYK yurtlarında güvenli bir şekilde kaldım. Üniversite sürecim bitene kadar aldığım kredi ile eğitim hayatıma maddi destek sağladım. 27 milyar liralık borç silindi. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimize nefes oldu."

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Üzeyir Avcı, "Gençlerin lideri Cumhurbaşkanımızın açıklaması beni ve ailem çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."