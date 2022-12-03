Akıncı’dan Tolun ile tam isabet

BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Akıncı, ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk kez bir İHA'dan atılan TOLUN Minyatür Bomba ile gerçekleştirdiği test atışında hedefini tam isabetle vurdu.Tekirdağ, Çorlu Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden gövde altında taşıdığı 4 adet Minyatür Bomba ile havalanan Akıncı, Konya, Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi'ne atış testi icra etmek üzere yol aldı. Burada Akıncı TİHA'dan başarıyla ateşlenen yerli ve milli mühimmat TOLUN Minyatür Bomba, GPS/ INS güdümü sayesinde 26 bin feet irtifadan, 30 kilometredeki hedefini tam isabetle vurdu. TOLUN böylece ilk defa bir insansız hava aracı platformunda test edildi.