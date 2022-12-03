DEAŞ’ın hücre yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde DEAŞ Terör örgütüne bağlı hücre yapılanması yönelik Hatay ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şu.e Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda Reyhanlı'da 5 kişi gözaltına alınırken irtibatlı oldukları 2 kişide Mersin'de göz altına alındı.

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli 9 adet Cep Telefonu, 6 adet SİM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet çadır, 4 adet kampet 1 sahte plakalı şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Ayrıc DEAŞ terör örgütüne ait Yayladağı ilçesinin kırsal alanında bulunan bir noktada toprağa gömülerek zulalanmış vaziyette 3 adet ruhsatsız tabanca, 146 adet fişek, 1 adet dürbün, 5 adet uyku tulumu, 1 top sargı bezi, 5 adet enjektör, 2 adet bıçak, 2 adet pense ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.