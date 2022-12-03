MİT, PKK’nın füze uzmanını vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ YPG Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu Kemal Pir kod adlı Ibrahim Mohammad Nasır'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi. Bölgeyi iyi bilmesi nedeniyle Barış Pınarı Harekâtı bölgesine yönelik eylemleri komuta eden terörist Nasır'ın; füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılanmasında aktif rol oynadığı ve kendisine bağlı unsurlarla birlikte doğrudan sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde, saldırı girişiminde oldukları belirlenen 5 terörist etkisiz hale getirildi.