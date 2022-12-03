Türkiye 109 bin düzensiz göçmeni sınır dışı etti

109 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

2019'da 107 bin düzensiz göçmen sınır dışı ettiklerini ifade eden Seçilmiş, "En fazla sınır dışı edilen yıldı 2019. Bu yıl dün itibarıyla 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Bu bizim açımızdan bir yılda en fazla sınır dışı yapılan yıl oldu. Bu anlamda bir rekor kırdık" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Afganistan'a 230 charter seferi düzenledikleri bilgisini paylaşan Seçilmiş, 61 bin 617 Afganistan uyruklu yabancıyı ülkesine gönderdiklerini ve bu uyruktan yabancıları sınır dışı etmede yaklaşık yüzde 70 bir başarı oranları olduğunu aktardı.

Seçilmiş, bu yıl sınır dışı edilen Pakistan uyruklu yabancı sayısının ise 12 bin 914 olduğunu belirterek, bu yıl Pakistan'a 2 charter seferi düzenlediklerini ve bu uyruktan yabancıları sınır dışı etmede başarı oranlarının ise yüzde 94 olduğunu söyledi.