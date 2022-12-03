Türkiye 109 bin düzensiz göçmeni sınır dışı etti

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini 2015'ten bu yana Düzensiz Göçle Mücadele Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'ndaki 4 stratejik öncelik çerçevesinde sürdürülüyor. Geri gönderme merkezlerinin 2015'te 1740 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirten Seçilmiş, bu yıl itibarıyla 30 geri gönderme merkezinin kişi kapasitesinin 20 bin 540'a ulaştı.
263 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Düzensiz göçü kaynağında durdurmaya yönelik faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, "Sınırda çok ciddi tedbirler almış durumdayız. Bu sene sınırlarımızda yüzde 36'lık baskı azalması söz konusu. Yani sınırlarımızda engellediğimiz yabancı sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 36'lık düşüş var. Van'da yakalanan düzensiz göçmen sayısında yaklaşık yüzde 20 düşüş var. Ülke içinde etkin yakalamalar yapıyoruz. 2019'da 454 bin yabancı yakalamıştık, 2020 ve 2021'de pandemi nedeniyle bu rakamlar düştü, 122 bin ve 162 bindi. Bu yıl ise 263 bin 136 düzensiz göçmen yakaladık. Mükerrerlikten arındırdığımızda bu rakam 219 bin 495" dedi.
Etkili ve sağlıklı işleyen geri gönderme sistemi kurduklarını ifade eden Seçilmiş, "2016'da yüzde 9 olan sınır dışı başarı oranımız, bu yıl Suriyelilerden ve mükerrerlikten arındırdığımızda yüzde 65'i bulmuş durumda. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilecek 18 bin yabancıyı da hesaba kattığımızda yüzde 70'lere varan bir sınır dışı başarı oranımız var" şeklinde konuştu.
109 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
2019'da 107 bin düzensiz göçmen sınır dışı ettiklerini ifade eden Seçilmiş, "En fazla sınır dışı edilen yıldı 2019. Bu yıl dün itibarıyla 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiş durumda. Bu bizim açımızdan bir yılda en fazla sınır dışı yapılan yıl oldu. Bu anlamda bir rekor kırdık" ifadelerini kullandı.
Bu yıl Afganistan'a 230 charter seferi düzenledikleri bilgisini paylaşan Seçilmiş, 61 bin 617 Afganistan uyruklu yabancıyı ülkesine gönderdiklerini ve bu uyruktan yabancıları sınır dışı etmede yaklaşık yüzde 70 bir başarı oranları olduğunu aktardı.
Seçilmiş, bu yıl sınır dışı edilen Pakistan uyruklu yabancı sayısının ise 12 bin 914 olduğunu belirterek, bu yıl Pakistan'a 2 charter seferi düzenlediklerini ve bu uyruktan yabancıları sınır dışı etmede başarı oranlarının ise yüzde 94 olduğunu söyledi.
YUNANİSTAN GERİ İTTİ 170 GÖÇMEN ÖLDÜ
Türkiye'nin geri gönderme ve sınır dışı başarı oranında dünyadaki en başarılı ülke olduğunu vurgulayan Seçilmiş, şunları kaydetti:
Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranların yüzde 10'larda olduğunu ifade edeyim. Sınır dışı işlemlerinde insan odaklı göç yönetimi anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Bizim bu sınır dışı başarı oranlarımız arttıkça geri gönderme merkezleriyle ilgili zaman zaman haksız ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Gerek Yunanistan'ın gerek Avrupa Birliği'nin insanlık dışı, insan haklarını hiçe sayan muamelelerine ses çıkaramayanların, göz yumanların geri gönderme merkezlerimizle ilgili bazı iddialarını görüyoruz. Bu iddiaları tamamen reddediyoruz. Rakam vereyim, 2020'den bu yana Yunanistan'ın geri itmelerinden kaynaklı 170 göçmen hayatını kaybetti.
Sürecin seyahat belgesi olmaması durumunda farklı işlediğine işaret eden Seçilmiş, "Yabancının uyruk tespitine yönelik teknik gelişmeler sağladık, burada onu da ifade edeyim. Dışişleri Bakanlığımız 78 ülkede vize verirken parmak izi almaya başladı. Bir düzensiz göçmen ülkeye geldiğinde uyruğunu gizlese ya da başka bir uyruktan olduğunu ifade etse bile çok rahat bir şekilde parmak izi eşleşmesiyle uyruğunu tespit edebiliyoruz" dedi.
Türkiye ile Pakistan arasında 2019'da bir mekanizma kurulduğunu dile getiren Seçilmiş, Türkiye'de yakalanan tüm Pakistanlıların parmak izi verilerini Pakistan makamlarıyla paylaştıklarını, bilgi teyidine ilişkin kendilerine kısa sürede yapılan geri dönüş sonrası seyahat belgesi temin ederek ilgili kişinin sınır dışı edildiğini aktardı. Seçilmiş, aynı şekilde Fas ve Cezayir ile de kurulan biyometrik veri paylaşımı yöntemiyle bu iki ülke vatandaşı olup Türkiye'de yakalananların sınır dışı oranlarında ciddi artış yaşandığını söyledi.
KAMU DÜZENİNİ BOZAN VE CEZAEVİNDEN ÇIKAN SINIR DIŞI EDİLİR
Seçilmiş, geri gönderme merkezlerinde sadece vize, ikamet ihlalinde bulunan yabancıların tutulmadığını, kamu düzeni ve güvenliği açısından sakıncalı olan yabancıların da tutulduğunu ve bunların da daha sonra sınır dışı edildiğini anlattı. Kamu düzeni ve güvenliğini bozan ya da cezaevinden tahliye edilen istisnasız her yabancının, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydeden Seçilmiş, geçmişte vatandaşlıktan çıkarılan Avustralyalıyı dahi sınır dışı ettiklerini söyledi.