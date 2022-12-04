Son dakika | HDP’nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten

Son dakika haberler: Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri; sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Karasu'nun evinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.