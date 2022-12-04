Türkiye’yi yetenek merkezi haline getirecek hamle

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce Türkiye'yi yetenek merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını şekillendirmeye ve ülkenin ihtiyacı olan milli yetenek yönetimi modeli oluşturmaya yönelik 'Uluslararası İstanbul İnsan Kaynakları Forumu', 5-6 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek forumda, uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademi camiası, uluslararası örgütlerin temsilcileri ve insan kaynakları profesyonelleri bir araya gelecek. Turkuvaz Medya'nın da ana medya sponsoru olduğu forumun teması 'Yeni yüzyılın yetenek merkezi (talent hub of the new century)' olarak belirlendi. Açıklamada, ilgili tüm kesimleri ilk kez bir araya getirecek olan forum ile kamu ve iş dünyasının paylaşacağı ortak bir kültür oluşturmayı amaçlandığı belirtilerek, "Böylece, katılımcıların dünyada ve ülkemizde başarısı kanıtlanmış insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, güncel konulara dair farkındalık geliştirmeleri ve profesyonel iletişim ağından istifade ederek yetkinlik kazanmaları hedeflenmektedir" denildi.20'den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin katılımcıyı bir araya getirecek olan ve 2 gün sürecek forumda, insan kaynağı planlama ve yeteneğin keşfinden, veriye dayalı insan kaynakları yönetimine kadar yetenek yönetimi modelinin her bir aşaması, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen ve etkin olarak kullanılan araç ve yöntemlerle desteklenerek ele alınacak. Forumda, 'Türk Devletleri Teşkilatı e-insan Çalıştayı', 'Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği İnsan Kaynakları Uygulamaları Çalıştayı' ve üniversite kariyer merkezlerinin ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik toplantılar düzenleneceği belirtildi. Kadın liderlerin deneyimleri ve yetenek hareketliliği gibi güncel konuların da değerlendirileceği forumda yapılacak 'Paydaşlar Geri Bildirim Toplantısı' ile tüm tarafların gündemlerine ilişkin görüş ve önerileri alınarak ortak bir iklimin oluşmasına aracılık edileceği vurgulandı. Hazırlanacak sonuç bildirgesinin ilgili taraflarla paylaşılacağı forumun, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun konseri ile sona ereceği kaydedildi.