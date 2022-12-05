Ağrı-Van yolu artık konforlu ve güvenli

79 kilometrelik Ağrı-Hamur-Tutak Devlet Yolu geçtiğimiz perşembe, Başkan Erdoğan'ın video konferans bağlantısıyla katıldığı törenle açıldı. Konfor ve güvenlik getiren yeni yol, en çok güzergahı sıkça kullanan otobüsçüleri ve TIR şoförlerini sevindirdi. Eskiden kışın araçların yolda kaldığı dere içine gömüldüğü, her ay ölümlü kazaların yaşandığı bölgede artık konforlu ve güvenli seyahatin keyfi yaşanıyor. Yoldaki kaza noktaları tek tek tespit edilerek 22 kavşak ile güvenlik hat safhaya çıkarıldı. Yol, 1 saatlik mesafeyi 35 dakikaya düşürdü. SABAH, şoförlere yeni yolu sordu:Dere içinden giden yol araçlar için büyük tehlike oluşturuyordu. Kışın, defalarca kez kapanıyordu. Yeni yol çok rahat. Tüm şoförler çok memnun. Hem yakıt tasarrufu sağlıyoruz, hem de araçlarda fiziki sorun yaşamıyoruz Emeği geçenlerden Allah razı olsun.Bu yol turizm noktalarına da ulaşımı kolaylaştırdı. Bölgenin turizminde de önemli katkıları olacak.