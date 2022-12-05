Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi

Türkiye'nin heyecanla beklediği Karadeniz gazının kullanıma sunulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek projelerden biri olan Karadeniz gazındaki son gelişmeyi TPAO duyurdu.

"BAK UZAKTAN ÇALINIYOR BİR ZAFER MARŞI"



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz hattının akış kontrolünü sağlayacak PLET ekipmanları, Karadeniz'in derinliklerine başarıyla yerleştirildi." İfadelerine yer verildi. Paylaşıma ayrıca, "Bak, uzaktan çalınıyor bir zafer marşı, Yürüyelim şu doğmakta olan yarına.." notu düşüldü.

ABDULHAMİD HAN DA SONDAJA BAŞLADI



Abdülhamid Han sondaj gemisi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda fetihlere hazırlanıyor. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"TEK BİR HEDEF VAR: KARADENİZ GAZINI MİLLETİMİZLE BİR AN ÖNCE BULUŞTURMAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazında gelinen son duruma ilişkin gençtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı: "Denizde tam 51 gemi bu operasyon için çalışıyor. Çoğunluğu bizim insanımız binlerce çalışan mesai harcıyor. Hepimizin tek bir hedefi var. Karadeniz gazını milletimizle bir an önce buluşturmak."

"TÜRKİYE YÜZYILI, ENERJİNİN DE YÜZYILI OLACAK"



Keşfin ateşinin gelecek yılın mart ayında evleri ısıtacağının altını çizen Dönmez, "Denizde ve karada işler planlandığı gibi ilerliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından birini hizmet almak için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı, enerjinin de yüzyılı olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı.