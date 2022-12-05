Su seferberliği başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması için ülke sathında "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" dün başlatıldı. 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nde startı verilen seferberlikle Türkiye'de mevcut durumda içme suyu sistemlerinde yüzde 33.5 olan su kaybı oranını 2030'a kadar yüzde 25 seviyelerine çekilmesi, tarımda sulama randımanının yüzde 49'dan yüzde 75 seviyesine çıkarılması, sanayide temiz üretim teknolojileri ve verimlilik tekniklerinin kullanılması ile temiz tatlı su kaynaklarından toplam su kullanımının yüzde 25'e varan oranlarda azaltılması hedefleniyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 81 ilin belediye başkanları "Su Verimliliği Seferberliği" için çağrı yaptı. Seferberlik kapsamda çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar yapılacak. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri için de yol haritası hazırlandı.Emine Erdoğan, "4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü" dolasıyla yaptığı Twitter paylaşımında, " Su kaynaklarımız, geleceğimiz için kırmızı alarm veriyor. Veriler, en fazla su kaybının içme suyu temin ve dağıtım aşamasında oluştuğunu gösteriyor. 'Su Verimliliği Seferberliği', önemli bir başlangıç. Kontrolsüz su tüketiminin önüne geçmek için hepimize görevler düşüyor. Bugün suyumuza sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yayımladığı Twitter mesajında "Suyumuza sahip çıkalım, geleceğimizi koruyalım. Yarın Değil, Hemen Şimdi. Suyumuz Kaybolmasın, geleceğimiz yok olmasın" ifadelerini kullandı. Hedef şu an 33.54 olan su kaybı oranını yüzde 25'e düşürmek" dedi.