Su seferberliği başladı





Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, şebeke kayıplarının önlenmesi için belediyelere teknik destek verecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 81 ilin belediye başkanları "Su Verimliliği Seferberliği" için çağrı yaptı. Seferberlik kapsamda çalıştaylar, eğitimler, atölye çalışmaları, farkındalığı artırıcı yayınlar yapılacak. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri için de yol haritası hazırlandı.