Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı

400 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Bild, "Çünkü İstanbul'daki boğaz, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki tek bağlantı. Yani Erdoğan'ın izni olmadan hiçbir Rus gemisi içeri girip çıkamaz. Erdoğan, bu avantajı, Putin'in temmuz ayında Ukrayna ile bir tahıl anlaşması imzalamasını sağlamak için kullandı. Abluka sona erdi. Birkaç hafta sonra, ilk Ukrayna yük gemisi hareket etti" dedi. NASA'nın aylarca çektiği uydu görüntülerini dayanak gösteren gazete, Rusya'nın toprak kazanımı nedeniyle bu yıl hasadın 50 milyon tona gerilediğine de vurgu yaptı.