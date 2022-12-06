Cezaevinde bile kumpasa devam ediyor! İşte dinlenen gazeteciler

Tarihler 24 Şubat 2014'ü gösterdiğinde Türkiye büyük bir şokla karşılaştı. Aralarında o tarihte Başbakanlık görevinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda kabine üyesi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, siyasiler, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu binlerce kişinin uydurma bir terör örgütü soruşturması kapsamında dinlendiği ortaya çıkmıştı. Bu haberin "Derin Kulak Pensilvanya" manşetiyle Yeni Şafak'ta yayımlanması üzerine adliye ve emniyetin tüm kılcal damarlarına nüfuz eden paralel yapının casusluk faaliyeti de belgelenmiş oldu.



CASUSLUK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI



17 Aralık darbe girişimi sonrası paralel yapının yargı ve güvenlik bürokrasisinden tasfiye edilmesiyle Selam/Kudüs Terör Örgütü Soruşturması kılıfıyla devletin en mahrem görüşmelerini dinleyen, gizlilik derecesi çok yüksek konuşmaları kayıt altına alarak tape haline getiren paralel casusluk şebekesine karşı geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada aralarında Eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu onlarca polis, düzmece isimlerle hakimleri yanıltarak aldıkları kararlarla binlerce insanı dinledikleri için gözaltına alındı, işlemlerin ardından tutuklandı.



BAŞSAVCI KUMPASI DEŞİFRE ETTİ



Bu soruşturma devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, şüpheli polislerin sözde bir terör örgütü soruşturması adı altında casusluk faaliyeti yürüttüğünü açıkladı. Paralel çetenin başlattığı uydurma örgüt soruşturmasında ise tüm şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu süre zarfında birçok gazeteci Selam kumpasıyla paralel yapının gerçek niyetini ve hangi odaklarla dirsek teması bulunduğunu açıklayan haberlere imza attı.



6 AYDIR SİLİVRİ'DE TUTUKLU



Uydurma örgüt soruşturması yürütülürken İstanbul Emniyet'i Terörle Mücadele Şubesi'nde Emniyet Amiri olan ve Selam kumpasının polis tahkikatı ayağında önemli roller üstlenen ve 22 Temmuz soruşturması kapsamında casusluk suçlamasıyla 14 Agustos'ta tutuklanan Emniyet Amiri Kürşat Durmuş, avukatı Ömer Turanlı aracılığıyla geçtiğimiz Haziran ayında Zeytinburnu İlçe Emiyet Müdürlüğü'nden savcılığa bir şikayet dilekçesi gönderdi. 6 aydır Silivri Cezaevi'nde bulunan Polis Şefi dilekçesiyle, Selam Kumpasını tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkaran 38 gazeteciye 'örgüt adına suç işleme' ve 'gizliliği ihlal' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Durmuş, aralarında Eski Emniyet Müdürü Yurt Atayün'ün de bulunduğu polislerle birlikte 22 Temmuz Selam operasyonunda gözaltına alınmış ve 14 Agustos'ta tutuklanmıştı.



EVLERİNİ BASIN BİLGİSAYARLARA EL KOYUN EMRİ



Aralarında Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Haber Müdürü Fatma Demircioğlu, İnternet Yayınları Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Muhabir Cihat Arpacık'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin şüpheli olarak gösterildiği evrakla "gerekiyorsa şüphelilerin evlerini basın" talimatı verildi. Emniyete gönderilen talimatta şu ifadeler yer alıyor:



EL KOYMA KARARI ALDILAR



"Olayın aydınlatılması bakımından gerekiyorsa şüphelilerin ev ya da iş yerlerinde ve bilgisayarlar kütüklerinde mahkemeden alınacak karar doğrultusunda arama yapılması, kopya çıkartılması, metin haline getirilmesi, gerektiği takdirde mahkemeden el koyma kararının alınması ve işlemlerin buna göre yapılması rica olunur."



İstanbul Zeytinburnu Emniyeti, savcının talimatını aldıktan sonra evrakı diğer ilçe emniyetleriyle paylaştı.



15 OCAK'TA GÖNDERİLDİ



Bayrampaşa, Bağcılar, Beşiktaş, Bahçelievler ve Küçükçekmece İlçe Emniyet'e gönderilen yazılarda 38 gazeteci hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istendi. 15 Ocak 2015 tarihli yazının imza sahibi ise Hassas Şubeleri Koruma Şube Müdürü'yken Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Erdem Torlak.



AKAMETE UĞRADI İDDİASI



Şikayet dilekçesine göre işlemleri İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilen soruşturmalar kendi dönemlerinde büyük bir gizlilik ve hassasiyetle takip ediliyor ve soruşturmalarda en ufak bir gizlilik ihlali yapılmıyordu. Ancak görevden alındıktan sonra soruşturmaların bazı basın-yayın kuruluşlarına servis edilerek deşifre edildiğini iddia eden Durmuş, örgüt üyeleri ve yöneticilerinin deşifre edilerek soruşturmaların akamete uğratıldığını öne sürdü.



ADETA ÇILDIRDILAR



Durmuş, avukatı Turanlı aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde, Twitter'da paralel yapıya yakın bir hesap olarak bilinen Acem Uşakları isimli adresin de Selam Soruşturması'nı deşifre eden haber ve görüntüleri yayınladığını yazdı. Dilekçede, bu görüntülerin TEM Şube Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerce servis edildiğinin kuvvetle muhtemel olduğu iddia edildi. Dilekçede, aralarında Genel Yayın Yönetmenlerinin de bulunduğu 38 isim Selam/Kudüs Terör Örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekle suçlandı.



'BİLİŞİM' OYUNU



Şikayetin Bilişim Suçları'na düşmesi için şikayet dilekçesine, paralel yapının yönettiği Acem Uşakları isimli adres de şüpheli olarak yazıldı. Ancak soruşturmaya Basın Kanunu'na tabi olan Sabah, Yeni Şafak, Star, Milat, Yeni Akit, Takvim, Türkiye ve Akşam gazeteleri ve çalışanları da dahil edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, şikayet dilekçesini, gereğinin yapılması için Bakırköy Adliyesi'ne gönderdi. Bilişim Suçları Bürosu Savcıları'ndan Şenol Yılmaz soruşturmayı başlattı ve dilekçedeki 38 gazeteci hakkında skandal talimat yazısı yazarak emniyete gönderdi.

HEDEFTEKİ GAZETECİLER

Paralel örgütün kabarık olan dinleme listesinde Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ve Sabah Haber Müdürü Burak Artuner de bulunuyor. İşte savcının "gerekiyorsa evlerini basın" dediği o gazetecilerin bir kısmı: Erdal Şafak, İbrahim Karagül, İdris Saruhan, Fuat Atik, Fatma Demircioğlu, Ersin Çelik, Cihat Arpacık, Mustafa Karaalioğlu, Mustafa Yükselir, Mehmet Yücel, Filiz Güler, Yusuf Ziya Cömert, Özkan Demir, Mustafa Kartoğlu, Murat Köprü, Metin Sever, Celil Şener, Burak Artuner, Aliye Çetinkaya, Ergün Diler, Mehmet Ali Akada, Emre Şahin, Mevlüt Yüksel, Ali Adakoğlu, Süleyman Karakulluk, Erdal Şimşek, Hasan Karakaya, Ali İhsan Karahasanoğlu, Kenan Kıran, Mehmet Ocaktan, Mehmet Kenan Kaya, Akan Okyay, Özkan Tamirak, İsmail Kapan, Sadık Söztutan, Mustafa Bilim, Yücel Koç, Kenan Çamurcu.

Kaynak: Yeni Şafak / Cihat Arpacık