SON DAKİKA: Aslı Baykal CHP’nin vizyon belgesini bombaladı: Ya Erdoğan ya Rifkin dediler! Seçmen mesajı aldı...

"SÖMÜRGE KOMİSERİ GİBİ İLK KONUŞMACI SUNMAK CHP'DE AKLIN TATİLDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i Başdanışmanı yapmasını değerlendiren Baykal, "Ben Batıcı aşağılık kompleksini hiç anlayamıyorum. Türkiye'nin çok iyi yetişmiş değerleri var. Türk toplumunun yapısını ve ihtiyaçlarını, daha önemlisi çıkarlarını elbette onlar gözetecektir. Seçime giden bir partinin sunumunda, bir Amerikalıyı sömürge komiseri gibi hem de ilk konuşmacı olarak sunmak, CHP'de aklın tatilde olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"YA ERDOĞAN YA RİFKİN DEDİLER! SEÇMEN MESAJI ALDI..."

CHP'nin yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklamasına bakışı sorulan Baykal, "CHP elbette yabancılardan destek alarak vizyon belgesi açıklayabilir. Zaten açıkladılar. Verdikleri mesaj şudur: Bize oy verirseniz yabancıların aklı ve projelerine oy verirsiniz. Seçmenin önüne şunu koydular: Ya Tayyip Erdoğan ya Rifkin. Seçmen de hemen mesajı aldı. CHP 2008'de yüzde 23 oy aldı. Halen aynı oranda. Bu konuşmadan sonra neler olacağını izleyeceğiz." yanıtını verdi.