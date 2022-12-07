Enflasyondaki düşüş yılbaşında hızlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu:TİSK'in temsil ettiği işverenlerin milli gelirimize, ihracatımıza, istihdamımıza katkılarından ve TİSK'in yükselen itibarından gurur duyuyoruz. İşverenlerimizden daha çok yatırım, üretim, istihdam, ihracat bekliyorum. Cari fazlayla büyümemizi daha da fazlasıyla artırmayı hedefliyoruz. Türkiye son 10 yılda maruz kaldığı saldırılara rağmen, bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşma hedefine doğru ilerliyor. Bu süreçte elbette bedeller ödedik. Milli gelirde en az 2 kat yukarıda olabilirdik. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkartacağız. İş dünyamız da vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. 20 yıl önce Doğu'nun, Güneydoğu'nun halini düşünün. Yatırımlar var mıydı? Ama şimdi Doğu'da, Güneydoğu'da yatırımlarımız devam ediyor. Şimdi Türkiye dünyada büyüyen ülkeler arasında ilk 3'te, ilk 5'te yerini alıyor. Bugün geniş bir alanda sözde değil fiilen etki sahibi bir konuma geldik. Çevremizde siyasi krizler kol gezerken, biz güven içinde geleceğimize bakabiliyoruz.Türkiye'yi diğer yöntemlerle dize getiremediklerini görenler, son olarak ekonomi silahını çektiler. Zaten şu andaki gidişte ellerinde birkaç silah var, eğer başarabilirlerse... İşte birisi ekonomi, bir diğeri diplomasi, bir diğeri özellikle yatıyorlar kalkıyorlar mülteci sorunu... Bütün bunlarla beraber 'Acaba biz, bunlardan neyi nereye çekeriz de bu iktidarı, tabii onlar iktidar da demiyorlar, bu Erdoğan'ı nasıl indiririz?' diyorlar. Erdoğan fani, biz bugün varız, yarın yokuz. Herkes ne yaptığına baksın, ne yapacağına baksın.Ekonomimizi faiz, kur, enflasyon şer üçgeninde teslim alma girişimlerinin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Sebeplerini bildiğimiz bu sıkıntıların sonuçlarını önce hafifletmek ardından da ortadan kaldırmak için yoğun ve kararlı çalışıyoruz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki şubat ayından itibaren enflasyon makul ve kontrolü kolay yere gelecektir.Geçmiştesosyal barışı tehdit eden gerilimlerin yol açtığı sıkıntıları epeyce yaşamış bir ülkeyiz. Kuruluş amaçlarının dışına çıkarak ideolojik kavgaların bayraktarlığını yapan tarafların çekişmelerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Bunun için biz iktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tutarak tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar geliştirmeye ve uygulamaya özel önem verdik. Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adaleti ve hakkaniyeti asla elden bırakmadan orta yolu bulmaya, gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye gayret gösterdik. Çalışanlarımız gibi işverenlerimiz de bunun en yakın şahidi. Asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar her konuda işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliğiyle hareket ettik. Devlet ve işveren olarak gereken fedakârlıkları yaparak çalışanların hak ve refahlarını koruyacağız.Artıksiyasette, ekonomide, diplomatik ve askeri stratejilerinde kendi kararlarını veren, kendi altyapısını oluşturan, kendi hedeflerini belirleyen bir Türkiye var. Kaderimiz birilerinin elinde değil, milletimizin kendisi belirliyor.İktidara geldiğimiz günden beri ülkenin ve milletin çıkarlarını en üstte tutarak, tüm kesimlerin hassasiyetlerini dikkate alan politikalar geliştirmeye ve uygulamaya özel önem verdik. Vesayete, darbecilere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı mücadelemiz asla boşa gitmemiştir.Mermisiniüretemeyen bir Türkiye varken, SİHA'sıyla, İHA'sıyla bir Türkiye var. Yerli mühimmat üreterek, gerek teröristle, gerekse dışarda, dışarda derken kardeşlerimizin yanında Karabağ'daydık. Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımız da haddini bilecek.Kur dengesizliğiyle ortaya çıkanları kimse iktisadi olaylarla izah edemez. Ekonomi diyorlar, Avrupa'nın haline bakın. Bizde raflar boş değil, Avrupa'da boş. Avrupa'nın terörle mücadelesi ortada, Türkiye terörle mücadelede etkin. Biz onları Suriye'de bitiyoruz. Çıkmış birileri diyor ki 'Kobani'de şöyle yapamazsınız' Kobani bitti, neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de gereken tedbirleri alıyoruz, aldık ve alacağız. Terörist dostlarınıza söyleyin. Türkiye artık onlar için bereketli bir yer değil. Türkiye'ye girdikleri an boğulacaklar. Bekamızla ilgili bir tehdit gördüğümüzde kimsenin beklemediği zaferler elde etme kabiliyetine sahibiz.