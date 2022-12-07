Eskişehir’de cami isyanı! Yeşiller içindeki yarım asırlık camiye yıkım kararı

Ekim'deki meclis toplantısına özetle şu ifadelerle geçti: "...1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise konut alanı olarak planlı olduğu, halihazırda bulunan caminin ise imar planlarında yola isabet ettiği, bahse konu yolun ana arter niteliğinde olduğu, caminin yeterli büyüklükte olmadığı, büyük bir ibadet alanının planlandığı gerekçeleriyle reddi..." Bugün (çarşamba) cami önünde 'Camimize Dokunma' sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.
CAMİİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILACAK
En son Kurtuluş Kapalı Pazaryeri yıkımı ile gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu kez aylardır konuşulan Hal Camii'nin yıkım iddiaları üzerine halkın büyük tepkisini çekti. Kayıtlara göre Veziri-sani Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında yaptırılan ve 1962 yılında yenilenen camii, halk arasında duvarlarındaki sarmaşıklarından dolayı 'Sarmaşıklı Camii' olarak da biliniyor. Yapılışı itibarıyla bir Mevlevi tekkesi de olduğu rivayet edilen camiinin önünde bugün (çarşamba) saat 14.00'te STK'larla birlikte Diyanet Sen, 'Camime Dokunma' başlıklı bir açıklama yapacak. İlkbaharda duvarlarındaki sarmaşıkların yeşermesiyle tamamen yeşile bürünen camii, Espark AVM'nin hemen yanında bulunuyor.
CAMİİ İMAR PLANINDA YOLA İSABET EDİYORMUŞ
Caminin yerinin değişmesi ve ileride yıkılmasına neden olacak olay ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim 2022 tarihli meclis kararında tutanağa geçirildi. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin caminin başka yere taşınmamasına ilişkin itirazları reddedilerek oy çokluğuyla kabul edildi. Odunpazarı ve Tepebaşı Merkez ilçelerinde mevcut planlı alanlarda kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde ve sonrasında yapılan itirazları değerlendiren belediyenin meclis kararında, "Eski Bağlar Mahallesi 4151 ada 1 parselin mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda ibadet alanı ile konut alanına isabet ettiği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise konut alanı olarak planlı olduğu, halihazırda bulunan caminin ise imar planlarında yola isabet ettiği, bahse konu yolun ana arter niteliğinde olduğu, halihazırda bulunan caminin cemaatinin dini vecibelerini rahatlıkla yerine getirebileceği bir büyüklükte olmadığı, söz konusu ibadet alanının hizmet ettiği etki alanı içerisinde erişilebilirlik ilkesi de dikkate alınarak çevresinde yer alan park alanları ile de bütünleşecek şekilde daha büyük bir ibadet alanının planlandığı gerekçeleriyle reddi; " denildi.
BELEDİYE, "YENİSİ YAPILINCAYA KADAR YIKILMAYACAK"
Caminin yıkılmasına ilişkin iddialar ise sosyal medyada çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. Sosyal medyadaki bazı yorumlar ise şöyle: "Camiye dokunma, dokunursanız halk hesabını sorar", "Şu hale bakın! Cenazeleri camiden kalkacaklara 'camimi yıkma' diye direniyoruz", "İşin içinde iş var hemşerim, gözünüzü açın"... Öte yandan yıkılma iddialarına ilişkin bir açıklama yapan Tepebaşı Belediyesi ise, "...Hal Camii'nin kendisine ait tapusu da bulunmamaktadır. Buna rağmen söz konusu caminin fabrikalar bölgesindeki yerine inşa edilmeden yıkılması kesinlikle söz konusu değildir" diyerek camiinin başka bir yere taşındıktan sonra yıkılacağını dolaylı yoldan kabul etmiş oldu.
YIKILMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ
Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ise Tepebaşı Belediyesi'ne cevaben, "...siz bu kararı alırken Eskişehir halkına sordunuz mu?. Keşke bu kararı alırken ilçemizde yaşayan vatandaşlara sorsaydınız. Bu sizin 'halkçı belediye' anlayışınıza yakıştı mı? Hal Camii'nin yıkılması noktasında aldığınız karardan bir an önce vazgeçmeniz konusunda çağrımı yineliyorum" dedi. Diyanet Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu da sosyal medya hesabından, "Hergün yüzlerce öğrencimizin ve halkımızın sabahtan yatsı namazına kadar istifade ettiği, ayrıca yüzlerce kuşun caminin sarmaşıklarında yuva yapıp barındığı Hal Cami'mizin yıkılmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.