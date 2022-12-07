Eskişehir’de cami isyanı! Yeşiller içindeki yarım asırlık camiye yıkım kararı

Ekim'deki meclis toplantısına özetle şu ifadelerle geçti: "...1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise konut alanı olarak planlı olduğu, halihazırda bulunan caminin ise imar planlarında yola isabet ettiği, bahse konu yolun ana arter niteliğinde olduğu, caminin yeterli büyüklükte olmadığı, büyük bir ibadet alanının planlandığı gerekçeleriyle reddi..." Bugün (çarşamba) cami önünde 'Camimize Dokunma' sloganıyla protesto gösterisi düzenlenecek.

CAMİİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILACAK

En son Kurtuluş Kapalı Pazaryeri yıkımı ile gündeme gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu kez aylardır konuşulan Hal Camii'nin yıkım iddiaları üzerine halkın büyük tepkisini çekti. Kayıtlara göre Veziri-sani Mustafa Paşa tarafından 1525 yılında yaptırılan ve 1962 yılında yenilenen camii, halk arasında duvarlarındaki sarmaşıklarından dolayı 'Sarmaşıklı Camii' olarak da biliniyor. Yapılışı itibarıyla bir Mevlevi tekkesi de olduğu rivayet edilen camiinin önünde bugün (çarşamba) saat 14.00'te STK'larla birlikte Diyanet Sen, 'Camime Dokunma' başlıklı bir açıklama yapacak. İlkbaharda duvarlarındaki sarmaşıkların yeşermesiyle tamamen yeşile bürünen camii, Espark AVM'nin hemen yanında bulunuyor.