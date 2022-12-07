FETÖ üyeliğinden yeniden yargılanan Aliye Boydak’a 15 yıl hapis istemi

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Şubat 2018'de görülen karar duruşmasında FETÖ üyeliği suçundan 7 buçuk yıl hapse mahkum edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak'ın avukatları dosyayı önce istinafa ardından Yargıtay'a götürerek temyiz etti. Karar duruşmasında FETÖ ablası olduğu iddialarını yalanlayan Aliye Boydak, kendisine örf ve adetlerden dolayı abla denildiğini, Bank Asya'ya yatırılan paralardan haberinin olmadığını, yaptığı yardımların bir kısmının o dönemde cemaat olarak bilinen örgüte gitmiş olabileceğini belirterek suçlamaları reddetmişti. 19 ay tutuklu kalan Aliye Boydak, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın açıklanmasının ardından Aliye Boydak'ın avukatları 7 buçuk yılık ceza nedeniyle istinafa gitti. İstinaf mahkemesi kararı yerinde bularak onadı. Avukatlar bu kez de dosyayı temyiz ederek Yargıtay'a gittim. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi ise yaptığı inceleme sonrası, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Dosya yeniden görüşülmesi için yerel mahkemeye iade edildi.

BU KEZ 15 YIL HAPİSLE YARGILANIYOR

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüşülmeye başlanılan davaya Aliye Boydak katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı mütalaasında Aliye Boydak'ın silahlı örgüte üye olma, suçundan bu kez 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkemeye heyeti duruşmayı sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ileriki bir tarihe erteledi.