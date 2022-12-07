HDP’li vekil Remziye Tosun’dan TBMM’de provokasyon! Tülbendini yere attı

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde provokasyona kalkıştı.

HDP'li Tosun başındaki tülbendi yere attı | Video

TERÖRİSTLER İÇİN TÜLBENDİNİ YERE ATTI

Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonların durdurulmasını istedi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük talep eden Tosun, konuşmasının sonunda tülbeni yere attı.

HDP'li vekilin söz konusu provokasyonuna, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.