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Giriş Tarihi: 7.12.2022 23:18 Son Güncelleme: 7.12.2022 23:28

HDP'li vekil Remziye Tosun'dan TBMM'de provokasyon! Tülbendini yere attı

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne yönelik operasyonlarının durdurulması çağrısında bulunurken terör örgütü elebaşı Öcalan için de özgürlük istedi. HDP'li Tosun konuşmasının sonunda başındaki beyaz tülbendi yere attı.

HDP’li vekil Remziye Tosun’dan TBMM’de provokasyon! Tülbendini yere attı

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde provokasyona kalkıştı.

HDP'li Tosun başındaki tülbendi yere attı | Video

TERÖRİSTLER İÇİN TÜLBENDİNİ YERE ATTI

Terör örgütünün sözcülüğüne soyunan HDP'li vekil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü operasyonların durdurulmasını istedi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük talep eden Tosun, konuşmasının sonunda tülbeni yere attı.

HDP'li vekilin söz konusu provokasyonuna, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

"BAKANLIK DAĞITANLAR NEREDESİNİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki göstererek "HDP vekili Yüce Mecliste bebek katili için, PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı. Operasyonlar dursun dedi. Bakanlık dağıtanlar neredesiniz." dedi.

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HDP'li vekil Remziye Tosun'dan TBMM'de provokasyon! Tülbendini yere attı
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