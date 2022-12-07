"Kılıçdaroğlu FETÖ’nün sözcüsü oldu"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'i hedef alan sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'nün sözcülüğünü yapmakla suçlayan Oktay, "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu Meclis'e Gazi Meclis demelerini beklemek hayaldir. Ey yüce milleti şahit olun. Milletin temsilcilerinin içerisinde bulunduğu Meclis'e gaziliği yakıştıramayan bir Genel Başkan'ın millete vaat ettiği ancak siyaset üstü dostları tarafından mandacılık ile yönetilen bir ülke oldur. Buna cevabı yüce milletimiz verecektir" dedi.TBMM'de bütçe görüşmelerinin ilk gününde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması esnasında CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ağza alınmayacak küfürler etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Sertel'in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken, oylama sonucu CHP'li Sertel'e, küfrettiği gerekçesiyle Meclis içtüzüğü gereği "kınama" cezası verildi.