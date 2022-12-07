Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı sonrası AK Partili Cora’ya tehdit gibi sözler: Darısı başına

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, ofisinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan Öztürk Yılmaz'a Meclis'te geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

"DARISI SALİH CORA'NIN BAŞINA"

Bu sırada, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Cora'yı hedef alarak, "Darısı Salih Cora'nın başına" şeklinde tehdit niteleğinde sözler sarf etti.

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Bu sözlere sert bir dille yanıt veren Salih Cora, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz." dedi. "Demirden korkan trene binmez" diyen Cora, "Çok terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." şeklinde konuştu.