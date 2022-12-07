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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:03

Pendik'te korkunç olay! İşkence yapıp, zorla kredi çektirdiler: 14 gözaltı

Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi.

DHA
Pendik’te korkunç olay! İşkence yapıp, zorla kredi çektirdiler: 14 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

İŞKENCE YAPTIKLARI KİŞİLERİN EV VE ARAÇLARINA EL KOYDULAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

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Pendik'te korkunç olay! İşkence yapıp, zorla kredi çektirdiler: 14 gözaltı
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