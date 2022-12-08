ABD’nin eğittiği terörist MİT operasyonuyla öldürüldü

Milliİstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sınır ötesinde çizik attığı teröristlere yeni bir isim daha eklendi. MİT'in operasyonuyla temmuzda Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen teröristin, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) taziye mesajı yayımladığı üç teröristten biri olan "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu tespit edildi. CENTCOM, 24 Temmuz'da terör örgütü YPG/ PKK elebaşı Salva Yusuk için "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü" ifadeleriyle taziye mesajı paylaşmıştı. Söz konusu paylaşımda terörist Yusuk'un yanında olduğu belirtilen 2 teröristten birinin Suriye'de terör örgütü PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Civana Heso olduğu doğrulandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suriye'de sözde PKK/ YAT Cezire Bölge Sorumlusu olan terörist Heso, özel askeri eğitimlerini Suriye'de bulunan ABD güçlerinden aldı. Teröristin, daha önce PKK/YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak Türkiye'ye yönelik eylem yapacak kadroları eğittiği öğrenildi. Teröristin eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekâtı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar düzenlediği tespit edildi.