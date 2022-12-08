Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo'yla olan söyleşisinde iktidarın 'kara parayla meti sokaklara davet ettiğini' yalanı ortaya atmıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarını sıralayarak "O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.