Dünyanın en cömert ülkesinden insanı yardım operasyonu

Suriye'ninkuzeyinde 30 kilometre derinlikte terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'tan arındırılmış güvenli bir bölge oluşturmak isteyen Türkiye, bir yandan askeri ve diplomatik çabalarına devam ederken diğer yandan da insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. İnsani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, terör örgütlerinden temizlediği İdlib, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bölgelerinde sene sonuna kadar 100 bin briket ev yapmayı planlıyor. Güvenli bölgelerde, uluslararası yardım kuruluşları ve STK'ların finansmanıyla başlatılan briket ev projesi binlerce sivili ev sahibi yapacak.Toplamda 7 bin 500 briket ev yapmayı planlayan Kızılay, 3 bin 711 evin yapımını tamamlayarak teslim etti. Geri kalan evlerin ise 2023'te bitirilmesi planlanıyor. İdlib'de Atasay Köyü'nde açılan iki okul ile bölgedeki briket ev alanları ve düzensiz kamplarda yaşayan 3 bin 220 çocuğun eğitim imkânına kavuşması sağlandı. Kızılay koordinasyonundaki 5 kamp ve yetimhanedeki 4 bin 453 ailede yaklaşık 21 bin ihtiyaç sahibine her ay düzenli gıda ve hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.İç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de insani yardımda bulunan Türk Kızılay, sorumluluğundaki kampların yanı sıra bölgede dağınık kamplara da çadır, ekmek, su, gıda, hijyen, giyim, ısınma gibi temel ihtiyaç desteği veriyor. 2011'den bugüne kadar 8 milyon 360 bin 325 gıda kolisi ve 2 milyon 848 bin 287 adet hijyen setini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ulusal ve uluslararası fonlar, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, bireysel ve kurumsal bağışçılar tarafından sağlanan sınır ötesi yardımlar ile 66 bin 824 TIR yardım gönderdi. Türk Kızılay Sevgi Mağazası projesi ile son 5 yılda yaklaşık 1.9 milyon insana giyim malzemesi ulaştırıldı.