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Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:01 Son Güncelleme: 8.12.2022 10:12

Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberi: Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 18 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

AA

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışma sonucu, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı olduğu, bir kısmı çatışma bölgelerinde bulunduğu dönemde terör örgütünde görev aldığı belirlenen 25 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 18 yabancı uyruklu gözaltına alındı, firari 7 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Bu arada elde edilen istihbari bilgi ve analizler sonucu yabancı terörist savaşçı kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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