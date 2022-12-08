TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıkladı! Başörtüsü düzenlemesinde süreç nasıl işleyecek?

KANUNLA DEĞİL ANAYASA İLE OLUR

"Biz toplumsal uzlaşmayla bunun çözüldüğü kanaatindeydik fakat bir kanun teklifi verildi" diyen Şentop, "Kanunla bu sorunun kalıcı bir şekilde çözülebilmesi mümkün değil. Daha önce denenmiş ama çözülememiş. Bir hakkı kanuna bağladığınızda o zaman bunun kanunla yasaklanmasını da mümkün hale getirirsiniz. Kanunla serbest bırakıyorsanız, bir başkası da kanunla bunu yasak hale getirebilir. Kanunla bunu serbest hale getirmek, kanunla yasaklanmasının yolunu açmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Temel haklar ve özgürlüklerin ancak anayasayla verilebileceğini belirten Şentop, "Kanunla sınırlanabilir ama kanunla temel hak verilmez, anayasa ile verilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya attığı şey, derin ve uzun tarihi tecrübenin sonucu ortaya çıkmış bir şeydir. Eğer bu konuda hukuki bir düzenleme yapılacaksa kanunla olmaz, anayasa ile olur." dedi.

Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dolayısıyla bir anayasa değişikliği çalışması için hazırlık yapıldı. Bu, normal olarak kanun teklifi şeklinde Meclise verildiğinde, imza sayısı var; en az 200 milletvekilinin imzası gerekiyor, kanunlar gibi tek imza ile verilmiyor. Bundan sonra Anayasa Komisyonunda, arkasından da belli bir takvim dahilinde Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. İki defa görüşülmesi lazım. Eğer 360'ın üzerinde, 400'ün altında oy alırsa o zaman referanduma sunulma mecburiyeti var. 400'ün üzerinde oy alırsa referanduma sunulma mecburiyeti yok. Bu konuda gerçekten kalıcı bir çözüm isteniyorsa, yapılması gereken anayasa değişiklidir. Bu konu teminat altına alınır, bir daha da değiştirilemeyecek hale getirilmiş olur."