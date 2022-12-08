Türk kalp cerrahı Dilek Gürsoy dünyanın en etkili 100 kadını arasında

İngiliz BBC medya kuruluşu, 2022'nin en etkili 100 kadını listesini açıkladı. 'Politika ve Eğitim', 'Kültür ve Spor', 'İnsan Hakları Savunuculuğu ve Aktivizm', 'Sağlık ve Bilim' olmak üzere 4 ayrı kategoride hazırlanan listede Türk kalp cerrahı Dilek Gürsoy da var. Yıl boyunca medyada haklarında hazırlanan özel röportaj, haber veya belgesellerin sayısına göre etkisi ölçülerek listeye giren kadınlar arasındaki Gürsoy, Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.
10 yılı aşkın süredir yapay kalp konusunda çalışmalar yapan Gürsoy 2019'da yaşadığı ülke olan Almanya'nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görüldü, ayrıca aynı yıl 'Yılın doktoru' seçildi. Gürsoy geçtiğimiz ekimde Forbes dergisinin Almanya baskısına 'Kalplerin Kraliçesi' başlığıyla kapak olmuştu. BBC Türkçe'ye konuşan Gürsoy, kadınlara başarının şifrelerini söyledi: Çalışacak ve emek vereceksiniz. Hırslı değilim ama azimliyim. Azimle ilerleyenin başarılı olmaması için hiçbir neden yok" dedi.
İŞTE 4 KATEGORİDE HAZIRLANAN 100 KADIN LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER:
SAĞLIK VE BİLİM
Nilüfer Bayani (İRAN):
Dilek Gürsoy'un yer aldığı kategoriye giren İranlı Nilüfer Bayani 2018'de ülkesinde nadir türleri fotoğraflarken, 'Stratejik bölgelerde gizli bilgi topluyor' suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanmış, 1200 saat tutulduğu gözaltında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılmıştı. Bayani, Pers Vahşi Yaşam Miras Kurumu'nun başkanı.
Kimiko Hirata (JAPONYA):
Japonya'da fosil yakıt kullanımın azaltılması yönünde etkili çalışmalar yapan Hirata yürüttüğü kampanyalarla 17 kömür madeninin açılışını iptal ettirdi.
POLITİKA VE EĞİTİM
Kristine Berdynskykh (UKRAYNA):
Ukrayna'da Rusya'nın bombaladığı bölgelerden
yaptığı yayınlarda, yıkıma uğrayan şehirlerdeki
günlük yaşamı yansıtan kadın gazeteci
listeye adını yazdırdı.
Zehra Joya (AFGANİSTAN):
2001 öncesi Taliban rejiminde
6 yıl adını 'Muhammed' olarak
değiştirerek erkek kılığında okula
giden Joya, 2011'de gazeteciliğe
başladı. Ancak Taliban rejimi
tarafından 2021'de rejm cezasına
mahkûm edilen Joya şu an İngiltere'de kurduğu
Rukhshana Media'nın patronu.
Ayşe Malik (PAKİSTAN):
Pakistan Yüksek Mahkemesi'ne
atanan ilk kadın hâkim oldu.
Malik, hukukta kadın haklarının
korunması konusundaki çalışmalarıyla
da biliniyor.
AKTİVİZM VE İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU
Sanjida Islam Choya (BANGLADEŞ):
Çocuk yaşta evlilik oranının dünyada en yüksek
olduğu ülke olan Bangladeş'te Choya
arkadaşları ve öğretmenlerini yanına alarak
kurduğu grupla bu alanda büyük bir
insan hakları mücadelesi verdi. Grup 50
çocuk gelin vakasını polise bildirerek engelledi.
Mücadelesi dünya medyasında geniş yer
buldu.
Alice Pataxo (BREZİLYA):
Pataxo, Brezilya hükümetinin
yanlış çevre ve tarım politikalarıyla
yerlilerin bölgelerini
yok ettiğini söyleyerek başlattığı
mücadelede, önemli kazanımlar
elde etti. Pataxo, Youtube kanalında yerlilerin
sorunlarını gideriyor.
Judith Heumann (ABD):
Engelli hakları
savunucusu Heumann verdiği hukuk mücadelesiyle
New York'ta ilk tekerlekli sandalyeyle
görev yapan öğretmen oldu.
KÜLTÜR VE SPOR
Dima Aktaa (SURİYE):
2012'de Suriye'de evi bombalandı. Bacağını kaybeden Aktaa tutkuyla bağlı olduğu atletizm sporunu da bırakmak zorunda kaldı. 10 yıl sonra göçmen olarak yaşadığı İngiltere'de paralimpik atletizmde başarı üstüne başarı elde ederek hikâyesini dünyaya duyurdu. Dima, başta savaşlarda uzuvlarını kaybedenler olmak üzere mülteciler için düzenlediği yardım kampanyalarıyla bilniyor.
Billie Eilish (ABD):
Ödül avcısı Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, son şarkılarında cinsel taciz ve küresel iklim değişikliği gibi konulara da değinerek geniş kitlelerin sesi oldu.
Reema Juffali (Suudi Arabistan):
2018'de Suudi Arabistan'ın ilk profesyonel kadın yarış şoförü oldu. Bu yıl kendi takımını kurarak uluslararası yarışmalara katılan Juffali listede kendisine yer buldu.