Türk kalp cerrahı Dilek Gürsoy dünyanın en etkili 100 kadını arasında

İngiliz BBC medya kuruluşu, 2022'nin en etkili 100 kadını listesini açıkladı. 'Politika ve Eğitim', 'Kültür ve Spor', 'İnsan Hakları Savunuculuğu ve Aktivizm', 'Sağlık ve Bilim' olmak üzere 4 ayrı kategoride hazırlanan listede Türk kalp cerrahı Dilek Gürsoy da var. Yıl boyunca medyada haklarında hazırlanan özel röportaj, haber veya belgesellerin sayısına göre etkisi ölçülerek listeye giren kadınlar arasındaki Gürsoy, Avrupa'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.10 yılı aşkın süredir yapay kalp konusunda çalışmalar yapan Gürsoy 2019'da yaşadığı ülke olan Almanya'nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görüldü, ayrıca aynı yıl 'Yılın doktoru' seçildi. Gürsoy geçtiğimiz ekimde Forbes dergisinin Almanya baskısına 'Kalplerin Kraliçesi' başlığıyla kapak olmuştu. BBC Türkçe'ye konuşan Gürsoy, kadınlara başarının şifrelerini söyledi: Çalışacak ve emek vereceksiniz. Hırslı değilim ama azimliyim. Azimle ilerleyenin başarılı olmaması için hiçbir neden yok" dedi.Dilek Gürsoy'un yer aldığı kategoriye giren İranlı Nilüfer Bayani 2018'de ülkesinde nadir türleri fotoğraflarken, 'Stratejik bölgelerde gizli bilgi topluyor' suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle yargılanmış, 1200 saat tutulduğu gözaltında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılmıştı. Bayani, Pers Vahşi Yaşam Miras Kurumu'nun başkanı.Japonya'da fosil yakıt kullanımın azaltılması yönünde etkili çalışmalar yapan Hirata yürüttüğü kampanyalarla 17 kömür madeninin açılışını iptal ettirdi.Ukrayna'da Rusya'nın bombaladığı bölgelerdenyaptığı yayınlarda, yıkıma uğrayan şehirlerdekigünlük yaşamı yansıtan kadın gazetecilisteye adını yazdırdı.2001 öncesi Taliban rejiminde6 yıl adını 'Muhammed' olarakdeğiştirerek erkek kılığında okulagiden Joya, 2011'de gazeteciliğebaşladı. Ancak Taliban rejimitarafından 2021'de rejm cezasınamahkûm edilen Joya şu an İngiltere'de kurduğuRukhshana Media'nın patronu.Pakistan Yüksek Mahkemesi'neatanan ilk kadın hâkim oldu.Malik, hukukta kadın haklarınınkorunması konusundaki çalışmalarıylada biliniyor.Çocuk yaşta evlilik oranının dünyada en yüksekolduğu ülke olan Bangladeş'te Choyaarkadaşları ve öğretmenlerini yanına alarakkurduğu grupla bu alanda büyük birinsan hakları mücadelesi verdi. Grup 50çocuk gelin vakasını polise bildirerek engelledi.Mücadelesi dünya medyasında geniş yerbuldu.Pataxo, Brezilya hükümetininyanlış çevre ve tarım politikalarıylayerlilerin bölgeleriniyok ettiğini söyleyerek başlattığımücadelede, önemli kazanımlarelde etti. Pataxo, Youtube kanalında yerlilerinsorunlarını gideriyor.Engelli haklarısavunucusu Heumann verdiği hukuk mücadelesiyleNew York'ta ilk tekerlekli sandalyeylegörev yapan öğretmen oldu.2012'de Suriye'de evi bombalandı. Bacağını kaybeden Aktaa tutkuyla bağlı olduğu atletizm sporunu da bırakmak zorunda kaldı. 10 yıl sonra göçmen olarak yaşadığı İngiltere'de paralimpik atletizmde başarı üstüne başarı elde ederek hikâyesini dünyaya duyurdu. Dima, başta savaşlarda uzuvlarını kaybedenler olmak üzere mülteciler için düzenlediği yardım kampanyalarıyla bilniyor.Ödül avcısı Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, son şarkılarında cinsel taciz ve küresel iklim değişikliği gibi konulara da değinerek geniş kitlelerin sesi oldu.2018'de Suudi Arabistan'ın ilk profesyonel kadın yarış şoförü oldu. Bu yıl kendi takımını kurarak uluslararası yarışmalara katılan Juffali listede kendisine yer buldu.