Çocuk istismarına büyük tepki

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya G.'nin kızı H.K.G.'nin küçük yaşta evledirildiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiası Meclis gündemine taşındı. Sert tepki gösteren siyasiler, iddiaların araştırılması için komisyon kurulmasını önerdi. İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken, 3 sanık için 27'şer yıl hapis cezası talep edildi. H.K.G.'nin evlendirildiği K.İ. için cinsel saldırı suçundan ceza istendi. Baba Yusuf Ziya G., anne Fatma G. ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor. H.K.G.'nin ağabeyi ve iki kız kardeşi, sosyal paylaşım sitesi Youtube'da açıklamada bulundu. H.K.G.'nin ağabeyi M.S.G., kardeşinin 6 yaşında evlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, gelinliği hafızlığa geçtiği dönemde kardeşleriyle birlikte giydiğini söyledi.Çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla soruşturmanın açılmasından sonra büyük tepki çeken dava, TBMM Genel Kurulu'nda da tartışıldı. Siyasiler sert tepkiler verirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya müdahil olunduğunu, hassasiyetle takip edileceğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından, "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Suçlu her kimse karşısındayız" tepkisini verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Konu çok hassas ve korkunç. Olayı şiddetle kınıyorum. Olayın sorumlularının tamamının, örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve sorumluların en ağır cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu sadece fikir beyan edilecek, sadece ne kadar üzüldüğümüzü söyleyeceğimiz bir konu değil. Gerekirse bu konuyla alakalı hep birlikte bir araştırma komisyonu kuralım" ifadelerini kullandı.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İnsanlığımızın ortak değerleri konusunda hiçbirimiz taviz veremeyiz. Şu veya bu gerekçe ile masum gösteremeyiz, gösterenlerin de karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Bu konuda susarsak insanlığımız yara alır" dedi.