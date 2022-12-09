Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ’ın parasını yöneten aile!

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin paravan olarak kullandıkları kuyumcu, döviz büroları ve medikal firmaları üzerinden eli kanlı terör örgütü DEAŞ mensuplarına illegal para transferi yaptığı ihbarını değerlendiren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekipleri, DEAŞ'ın ülkeler arası para transferini yönettiği iddia edilen kişilerle ilgili araştırma başlattı, sonrasında ise geçtiğimiz günlerde operasyonun düğmesine basıldı. Suriye asıllı Hassan Saksouk (82) ile oğulları Eczacı Radwan Saksouk (38), Dr. Khaled Saksouk (42) ve medikal danışman Mohammed Alla Saksouk'un(46), 2018 yılında İstanbul Zeytinburnu'nda kurdukları RSaksouk Gold International İthalat İhracaat Sanayi ve Ticaret Limitid Şirketi'ni incelemeye aldı.