Samimiyseniz destek verin

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzalarıyla sunuldu. Başörtüsü mağdurları, muhalefete seslenerek 'samimiyetlerini ispat noktasında çok önemli bir test olan' söz konusu değişikliğe destek vermeleri çağrısı yaptı. SABAH'a konuşan insan hakları aktivistleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne anayasal güvence çağrısının, tüm siyasi partiler için samimiyet testi olduğuna işaret etti.
SAMİMİLERSE...
28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek
: Siyasi iradeye darbe
vurulduğu, halkımızın
hemen hemen her kesiminin
dini hassasiyetlerinden
dolayı maddi manevi kayıplara
uğradığı 28 Şubat dönemini
çok arkada bıraktık.
Üzerinden yıllar geçti fakat
hâlâ çevremizde şahit oluyoruz
ki özellikle başörtüsünün
hedef yapılarak kadınlara
uygulanmış olan bu
yaptırımların etkisi
kapanmayan bir yara
şeklinde psikolojik olarak
da devam etmektedir.
6'lı masa üyeleri
bu konuda kendileri de
gerçekten dürüstlerse
atılacak her adımı destekleyeceklerdir
ve bu
yolla samimiyetlerini ispatlayacaklardır
diye düşünüyorum.
ÇAĞRIMIZ HERKESE
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas:
28
Şubat darbesi ile
muhafazakâr kesime
yaşatılan zulmün
en önemli ve
ana simgesi 'başörtüsü
zulmü' oldu.
Başörtüsü
yasakları konusunda,
Sayın
Cumhurbaşkanımızın
ve
AK Parti'nin ortaya koymuş
olduğu güçlü siyasi
irade bugün için meselenin
çözümünü sağlamıştır.
Yaşanan sığ yasakların tekrar
etmemesi için insani
en doğal hak olan başörtüsünü
anayasal güvence
altına almak büyük
önem arz etmektedir. Bu
nedenle bu konuda hassasiyet
duyduğunu belirten
tüm kesimleri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın ortaya
koyduğu 'Başörtüsünü
anayasal güvence altına
alalım' çağrısına destek
vermeye çağırıyoruz.