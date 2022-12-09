Samimiyseniz destek verin

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzalarıyla sunuldu. Başörtüsü mağdurları, muhalefete seslenerek 'samimiyetlerini ispat noktasında çok önemli bir test olan' söz konusu değişikliğe destek vermeleri çağrısı yaptı. SABAH'a konuşan insan hakları aktivistleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne anayasal güvence çağrısının, tüm siyasi partiler için samimiyet testi olduğuna işaret etti.: Siyasi iradeye darbevurulduğu, halkımızınhemen hemen her kesiminindini hassasiyetlerindendolayı maddi manevi kayıplarauğradığı 28 Şubat döneminiçok arkada bıraktık.Üzerinden yıllar geçti fakathâlâ çevremizde şahit oluyoruzki özellikle başörtüsününhedef yapılarak kadınlarauygulanmış olan buyaptırımların etkisikapanmayan bir yaraşeklinde psikolojik olarakda devam etmektedir.6'lı masa üyeleribu konuda kendileri degerçekten dürüstlerseatılacak her adımı destekleyeceklerdirve buyolla samimiyetlerini ispatlayacaklardırdiye düşünüyorum.28Şubat darbesi ilemuhafazakâr kesimeyaşatılan zulmünen önemli veana simgesi 'başörtüsüzulmü' oldu.Başörtüsüyasakları konusunda,SayınCumhurbaşkanımızınveAK Parti'nin ortaya koymuşolduğu güçlü siyasiirade bugün için meseleninçözümünü sağlamıştır.Yaşanan sığ yasakların tekraretmemesi için insanien doğal hak olan başörtüsünüanayasal güvencealtına almak büyükönem arz etmektedir. Bunedenle bu konuda hassasiyetduyduğunu belirtentüm kesimleri, SayınCumhurbaşkanımızın ortayakoyduğu 'Başörtüsünüanayasal güvence altınaalalım' çağrısına destekvermeye çağırıyoruz.