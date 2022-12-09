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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Samimiyseniz destek verin

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme Meclis’e sunuldu. Muhalefete seslenen başörtüsü mağdurları, tüm kesimleri destek vermeye çağırdı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Samimiyseniz destek verin
Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzalarıyla sunuldu. Başörtüsü mağdurları, muhalefete seslenerek 'samimiyetlerini ispat noktasında çok önemli bir test olan' söz konusu değişikliğe destek vermeleri çağrısı yaptı. SABAH'a konuşan insan hakları aktivistleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüne anayasal güvence çağrısının, tüm siyasi partiler için samimiyet testi olduğuna işaret etti.



SAMİMİLERSE...
28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek: Siyasi iradeye darbe vurulduğu, halkımızın hemen hemen her kesiminin dini hassasiyetlerinden dolayı maddi manevi kayıplara uğradığı 28 Şubat dönemini çok arkada bıraktık. Üzerinden yıllar geçti fakat hâlâ çevremizde şahit oluyoruz ki özellikle başörtüsünün hedef yapılarak kadınlara uygulanmış olan bu yaptırımların etkisi kapanmayan bir yara şeklinde psikolojik olarak da devam etmektedir. 6'lı masa üyeleri bu konuda kendileri de gerçekten dürüstlerse atılacak her adımı destekleyeceklerdir ve bu yolla samimiyetlerini ispatlayacaklardır diye düşünüyorum.



ÇAĞRIMIZ HERKESE
28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: 28 Şubat darbesi ile muhafazakâr kesime yaşatılan zulmün en önemli ve ana simgesi 'başörtüsü zulmü' oldu. Başörtüsü yasakları konusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu güçlü siyasi irade bugün için meselenin çözümünü sağlamıştır. Yaşanan sığ yasakların tekrar etmemesi için insani en doğal hak olan başörtüsünü anayasal güvence altına almak büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle bu konuda hassasiyet duyduğunu belirten tüm kesimleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Başörtüsünü anayasal güvence altına alalım' çağrısına destek vermeye çağırıyoruz.

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