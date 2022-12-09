Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan’a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi...

DÜNYAYA TAHIL KRİZİ MESAJI

Başkan Erdoğan konuşmasında tahıl krizi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine neden olmuştur. Şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama burada bu şiir okuduğum zaman anlamakta, tercüme etmekte zorluk çekenler olabilir. Bu nedenle ben kısa bir şekilde anlatmış oldum. Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan bunları gönderelim. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.