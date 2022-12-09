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Giriş Tarihi: 9.12.2022 16:50 Son Güncelleme: 9.12.2022 16:58

TMSF'den Koza Holding açıklaması: "Oy birliğiyle" Türkiye kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek'in, 2018'de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) açtığı tazminat davasında kararın Türkiye lehine "oy birliğiyle" çıktığını bildirdi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
TMSF’den Koza Holding açıklaması: Oy birliğiyle Türkiye kazandı

FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ICSID'de (Uluslararası Yatırım Tahkimi) dava açmıştı. Bu dava dün Akın İpek ve şirketinin aleyhine sonuçlandı. Davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

TMSF davanın kazanılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Türkiye ve İngiltere Birleşik Krallık arasında imzalanan yatırım anlaşmasının ihlal edildiği iddiası ile açılan ve talep tarihi itibariyle yaklaşık 6 milyar USD talep edilen tazminat davası, dört yıllık hukuk mücadelesinin sonucunda, hakem heyetinin oy birliğiyle Devletimiz lehine sonuçlanmıştır.

Söz konusu dava süreci, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, TMSF tarafından yönetilmiş, Lexist Hukuk Bürosu ve King & Spalding International LLP/Londra ofislerince takip edilmiş ve karar 8 Aralık 2022 tarihinde açıklamıştır.

Bu kararla Hamdi Akın İpek'in iddialarının kabul edilemez olduğu hükme bağlanmış ve FETÖ mensuplarının hukuk dışı iddiaları, geçen sene karar verilen Zaman gazetesi dağıtıcısı Cihan Medya Dağıtım'a ilişkin olarak açılan tahkim davasında olduğu gibi, bu davada da itibar görmemiştir.

Hamdi Akın İpek'in açtığı başka bir davada da, İngiltere'deki Yüksek Mahkeme tarafından davacının bütün iddiaları iki ay önce reddedilmiş; bağımsız Türk mahkemelerinin kayyım atama kararlarının hukuka uygunluğuna karar metninde yer verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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TMSF'den Koza Holding açıklaması: "Oy birliğiyle" Türkiye kazandı
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