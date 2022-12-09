TMSF'den Koza Holding açıklaması: "Oy birliğiyle" Türkiye kazandı

Söz konusu dava süreci, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, TMSF tarafından yönetilmiş, Lexist Hukuk Bürosu ve King & Spalding International LLP/Londra ofislerince takip edilmiş ve karar 8 Aralık 2022 tarihinde açıklamıştır.

Bu kararla Hamdi Akın İpek'in iddialarının kabul edilemez olduğu hükme bağlanmış ve FETÖ mensuplarının hukuk dışı iddiaları, geçen sene karar verilen Zaman gazetesi dağıtıcısı Cihan Medya Dağıtım'a ilişkin olarak açılan tahkim davasında olduğu gibi, bu davada da itibar görmemiştir.