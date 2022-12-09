TMSF'den Koza Holding açıklaması: "Oy birliğiyle" Türkiye kazandı

FETÖ'cü Akın İpek, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ICSID'de (Uluslararası Yatırım Tahkimi) dava açmıştı. Bu dava dün Akın İpek ve şirketinin aleyhine sonuçlandı. Davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.
TMSF davanın kazanılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada; "Türkiye ve İngiltere Birleşik Krallık arasında imzalanan yatırım anlaşmasının ihlal edildiği iddiası ile açılan ve talep tarihi itibariyle yaklaşık 6 milyar USD talep edilen tazminat davası, dört yıllık hukuk mücadelesinin sonucunda, hakem heyetinin oy birliğiyle Devletimiz lehine sonuçlanmıştır.
Söz konusu dava süreci, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda, TMSF tarafından yönetilmiş, Lexist Hukuk Bürosu ve King & Spalding International LLP/Londra ofislerince takip edilmiş ve karar 8 Aralık 2022 tarihinde açıklamıştır.
Bu kararla Hamdi Akın İpek'in iddialarının kabul edilemez olduğu hükme bağlanmış ve FETÖ mensuplarının hukuk dışı iddiaları, geçen sene karar verilen Zaman gazetesi dağıtıcısı Cihan Medya Dağıtım'a ilişkin olarak açılan tahkim davasında olduğu gibi, bu davada da itibar görmemiştir.