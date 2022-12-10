Başörtüsüne güvence teklifi TBMM’ye sunuldu

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile birlikte dün Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Zengin, "Biz uzun bir yoldan geliyoruz. Bugüne gelene kadar arkadaşlarımla beraber bu Anayasa değişikliğine çalışırken geçmişte biriktirdiğimiz ne kadar hatıra varsa her şey canlandı. Doğruyu söylemek gerekirse ben çokça ağladım. Düşündüm 'Bugüne bizi getiren nedir' diye, bu kadar uzun yıl. 50 yılı aşan bir tarihsel yaradan bahsediyoruz. Bizi bugüne getiren inancımıza dayanan ümittir. Başörtüsü yasaklarının çözümü için sadece ve sadece hukuka, sivil hayata itimat ettik" dedi.AK Partili Zengin, teklifte ilk imzacıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğunu söyledi. Zengin, bağımsız İstanbul Milletvekili Mehmet Fatih Şeker ile birlikte teklifte 336 vekilin imzası olduğunu kaydederek, "Başörtüsüne 'bez parçası' diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu asla anlayamamışlardır. Eğer anlamış olsalardı, bugünkü çözümleri de konuyu anlatma şekilleri de çok farklı olurdu.AK Parti ve MHP'nin temel konularda fikri anlamda birlikteliği var. 2008 yılında biz bir araya gelerek bir Anayasa değişikliği yaptık. Hatırlayınız şu malum '411 el kaosa kalktı'; şimdi bunu yazan kişiler gezi yazıları, gastronomi yazıları yazıyorlar ama o zaman bence Türkiye tarihinin en utanç verici manşetini atanlardı. Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Özgürlük ve bağımsızlık üzerine kurulmuş cumhuriyete hakarettir yasaklar üzerine toplaşmak" diye konuştu.TEKLİFİN TBMM'den halk oylamasına gitmeden çözülmesi çağrısında bulunan Özlem Zengin, "Diyorum ki geliniz, bu Anayasa değişikliğine destek veriniz. Bu, TBMM'de çözülmelidir. 400 milletvekilini geçerek referanduma ihtiyaç olmadan, TBMM'ye yakışan budur" ifadesini kullandı.