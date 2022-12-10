CHP’nin vizyonu Atatürk politikalarının reddidir

CHP üyeliğinden ihraç edilen eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 'Yeni Yüzyıla Çağrı' programında Kılıçdaroğlu'nun 'danışman' olarak tanıttığı isimlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kocasakal, CHP'nin son dönemdeki politikalarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Kocasakal; CHP'nin açıklanan vizyonu için "Küreselciliğin, neo-liberal anlayışa teslimiyetin, modern mandacılığın manifestosudur, CHP'nin köklerinden açık ve kesin bir kopuştur, altı oka, Atatürk politikalarına reddiyedir" ifadelerini kullandı.CHP'nin vizyon toplantısında sıkça telaffuz ettiği 'yeşil dönüşüm', 'teknoloji', 'dijital' ifadelerine "yeni sürüm mandacılık 4.0" diyen Kocasakal, 'siyaset üstü kurul', 'beyin takımı', 'ortak akıl koalisyonu' gibi yine CHP'nin başvurduğu tabirler için de 'Palavra' tanımlamasında bulundu. Kocasakal; bu tip çıkışların birer hezeyan ve gerçeği örtmeye yönelik bir illüzyondan ibaret olduğunu söyledi.Kocasakal açıklamasını şöyle sürdürdü: "Ancak bu palavralar da Atatürkçü görünümlü masalcıların 'yıkama-yağlama-parlatma' gayretleri de gerçekleri örtmeye yetmemektedir. Oluşturulan 'Kurul' siyaset üstü olmayıp aksine tam anlamıyla apaçık neoliberalizm müritlerinden müteşekkil 'küreselci' bir takımdır!"