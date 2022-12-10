Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama

MHRS RANDEVU SORUNU

Sağlık Bakanı Koca'nın Genel Kurul'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Bunun için il il, hastane hastane, hekim hekim çalışıyoruz. Belirli bir aşamaya geldi. Ancak hala yapacak çok işimiz var ve çözeceğiz.

Bu Aziz millet her şeyin en iyisine layık. Bütçe görüşmelerimizin komisyon safhasında randevusuna gelmeyen %25 vatandaşımız olduğunu söyledim. Gelinmeyen randevu sayısı, üzerinden 10 gün geçmeden %21'e geriledi. Milletimiz yol gösterildiğinde o yolu en iyi şekilde yürümeye hazır. Çözeceğiz. Kimsenin endişesi olmasın.

Sağlık sisteminin hasta kabul etme kapasitesi konusunda sorun yok. Fakat alınan, ama iptal edilmeden gelinmeyen randevular, sorunu öncelikli bazı hastalarımızın randevu almalarını zorlaştırıyor. Sadece uzman hekim günlük ortalama randevu sayımız 945 Bin. Yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden alınan randevu sayısı ise yaklaşık 200 Milyon. Günlük randevu sayımız, salgından öncesine kıyasla %40 artmış durumda. Yılın ilk 10 ayında aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısını vereyim: 250 Milyon.