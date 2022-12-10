Son dakika: Bakan Yanık’tan 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu ile ilgili açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındayken evlendirilerek cinsel istismara uğrayan H.K.G.'nin davasıyla ilgili Genel Kurulu bilgilendirdi.

"BİZİM İÇİN KORUNACAK TEK DEĞER MAĞDURDUR"

Bakan Derya Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cinsel Istismar konusuyla alakalı milletimizi bilgilendirmek istiyorum. Konuyla alakalı mağdur 30 Kasım 2020'de savcılığa müracaat etmiş. 4 Aralık 2020'de ilk kabul birimimize almışız, 8 Aralık 2020'de mağduru kadın konuk evimize almışız. Bu süre içerisinde mağdurun, ilkokul diploması alınıyor. Mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor İngilizce öğreniyor. Uzun süre gizliliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kamuoyu, davanın açıldığı tarihte haberdar oldu bu konudan.

Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz aynı tarihte davaya müdahil olduk. 3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz. Bizim bakanlık olarak tavrımız çok açık. Bizim için korunacak tek değer vardır çocuktur. Bizim için korunacak tek değer vardır kadındır. Bizim için korunacak tek değer vardır mağdurdur" dedi.