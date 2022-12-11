Bakan Soylu’dan HDP’li vekillere sert tepki: Hepiniz PKK’nın elemanısınız

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde ortalık karıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hükümeti Kürt düşmanı olarak nitelendiren HDP'lilere çok sert şekilde yanıt verdi.Bakan Soylu, "Kürt düşmanı kimdir biliyor musunuz? 10 yaşındaki çocuğun eline Kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir" dedi. Teslim olan teröristlerin kendilerini HDP'nin dağa kaçırdığını itiraf ettiklerini belirten Soylu, esas hesabı HDP'nin vereceğini söyledi. Bakan Soylu, önceki gün sözde barış için beyaz tülbentini yere atan HDP'li Remziye Tosun'un da PKK'nın kadro elemanı olduğunu belirtti.Bütçe görüşmelerinde provokatif tavırlarını sürdüren HDP'li vekiller, Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'ndaki bilgileri de açıklamak istedi. Bakan Soylu, gizli bilgileri açıklamak isteyen HDP'li vekile, "Bunları açıklayamazsın, hainsin. Problem PKK'yla olan ilişkiniz! Hepiniz PKK'nın elemanısınız. İstihbarat Komisyonu'ndaki bir değerlendirmeyi burada açıklamak kanuna aykırıdır! Komisyondaki bilgiler gizlidir, tahrif ederek açıklıyor. Tam da siz, bunun için PKK'nın adamısınız! Siz terör örgütü olarak bu bilgileri terör örgütüne veriyorsunuz! Açıklayamazsınız!" diye çıkıştı.