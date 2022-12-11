Muhalefet samimiyet sınavı verecek

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifi, Cumhur İttifakı grubunca TBMM Başkanlığı'na sunuldu. "Başı açık ya da kapalı tüm kadınların haklarının güvence altına alındığı ve yalnızca kadın ile erkek bireylerin evlenerek evlilik birlikteliğini oluşturabileceğinin açıkça vurgulandığı" yeni düzenleme ile ilgili siyasiler ve STK temsilcileri, SABAH'a özel açıklamalar yaptı.: Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili 'yasal bir düzenleme' diye ortaya çıktı. Ana muhalefet şimdi destek vermeyeceğini söylüyor. Samimiyetsizlik. Siyasi prim yapmak hedefindeydiler. Normalde bu Anayasa düzenlemesine hepsinin destek vermesi gerekir. CHP tavrını açıkça ortaya koydu. Masada bir krize neden olacaktır, ailenin bir erkek ve kadından oluştuğunun Anayasa'ya açıkça yazılması. Buna karşı çıkanlar, sözde insan hakları adı altında farklı cinsiyetlerin resmi olarak tanınmasına imkân oluşturmak için böyle bir söylem içerisindeler. Bunun hesabını vatandaşlarımıza veremezler.Temel bir hakkın güvence altına alınması için adım atılmıştır. Başörtüsü yasağı AK Parti döneminde fiili olarak kaldırılmıştı. Ama vesayetçi kesimlerin iktidara gelmesiyle yeniden gündeme gelmeyeceğinin garantisi yoktu. Bu çalışmayı temel bir hakkın kullanımı konusunda başörtülü veya başı açık tüm kadınlar için de önemsiyoruz. Ailenin korunmasına yönelik düzenleme de aile yapımızın saldırı altında bulunduğu bir dönemde elzemdir.