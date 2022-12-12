6’lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? CHP’li Sevigen’dan bomba açıklamalar

CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masa bileşenleri tarafından, 128 milyar dolar nerede iftirasının yürütüldüğü bir dönemde, masanın genel başkanlarından birinin, eski bir milletvekili aracılığıyla döviz aldığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili SABAH'a konuştu.

TÜRKİYE'NİN PARAYA İHTİYACI OLDUĞU DÖNEMDE DÖVİZ ALIMI YAPTI

"Bir hafta sonra kendileri açıklamazsa ben açıklayacağım. Eski bir milletvekiline gönderiyor. Özel korumasını. O dönem araları iyiydi. Arıyor, 'sana bir arkadaşımla Türk lirası gönderiyorum, bunu dolara çevirir misin?' diyor. O da gönderiyor. Bir kere daha gönderiyor. Bu ülkenin en çok paraya ihtiyacı olduğu dönemde. Kendisi de biliyordur, şuan uyuyamıyordur. 6'lı masa üyelerinin birinin genel başkan yardımcısı, 'bizi şaibede bıraktın, kim o söyle' dedi. Ben de dedim, 'Genel başkanlar düşünsün, sizi ne şaibede bırakacağım.' Vicdanı varsa, düşünüyordur. Türkiye'nin o kadar paraya ihtiyacı olduğu bir dönemde 6'lı masa liderleri içerisinden bir tanesi döviz alımı yaptı. Sen bir siyasetçisin kardeşim, kendini düşünüyor. Bir siyasetçinin desturu, ülkem, partim ve ben olmalıdır."