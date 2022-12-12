Başörtüsü düzenlemesi için ihtiyaç olursa referanduma gidilebilir

(Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi) Başı örtülü veya başı açık, burada kızlarımıza yapılan bu zulüm ifade edilemez. Çünkü tam manasıyla bir hak ve özgürlük mücadelesi. 'Eğitim öğretimde bir hak ve özgürlük mücadelesini anayasal teminat altına alalım ve bundan sonra bu iş paspas haline getirilmesin' dedik. Şimdi kendi içlerinde bu işin tartışması başladı. Biz bu konuda samimiyiz. Altılı masanın içinde samimi olanlar, olmayanlar, bunu da göreceğiz. Sonuna kadar işin takipçisi olacağız.Gerekirse, ihtiyaç olursa dedik ki 'bu işi referanduma da götürebiliriz.' Bu ülkede artık böyle bir sorun olmaması lazım. Bırakalım, herkes rahatlıkla eğitimini, öğretimini yapsın. Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden. 'Gitsin temizlikçilik yapsın' diyebiliyorsun, 'Çarşıda pazarda şunu bunu yapsın' diyebiliyorsun, tamam da okumasına niye engel oluyorsun? Okusun. Yani doktor olması yasak, mühendis olması yasak, temizlikçi olması veya tarlada, herhangi bir yerde çiftçi olması serbest. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Bu, insan haklarına bir defa ters. Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz.