Günlük pasaport talebi 48 bin oldu

Nüfusve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına dair haberleri yalanladı ve hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini açıkladı. Yapılan açıklamada nüfus müdürlüklerinde hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapıldığı kaydedildi. İşte o açıklamadan satırbaşları: "Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebi, bu yıl daha yıl bitmeden 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aşmış olup yıl sonunda ise iki katını bulması beklenmektedir. Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir.""Vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."