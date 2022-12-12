Vakıf ve dernekleri hedef alan CHP'li vekile tepki! "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımız..."

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turan; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı eleştirdi. Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı; "Bu aşağılık saldırı, ülkemizin 70 yıllık cemiyet, vakıf ve derneklerine karşı sistematik bir saldırıya dönüşmüştür. CHP milletvekilinin bu hayasız ve arsız girişimi, son günlerde kamuoyunun gündemini teşkil eden elim olayı kendisine bir gerekçe yaparak içindeki kin ve nefreti milletimize karşı kusmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız vakıflarımızla imzaladığı protokoller milletine ve devletine bağlık; iyiliği ve güzelliği birlikte inşa edeceği nesiller yetiştirmesi için yapılmıştır. Her illegal terör yapısıyla iş tutmada geri durmayan bu geri kafalardan bir şey beklemekte yersizdir." ifadelerini kullandı.