Vakıf ve dernekleri hedef alan CHP'li vekile tepki! "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımız..."

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turan; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'yı eleştirdi. Turan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin mayası kıymetli kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını Meclis kürsüsünden itham eden, inancından geçmişinden, tarihinden, örfünden habersiz, hadsiz açıklamaları kabul etmiyoruz. Yapılan bu iftiraların hukuk nezdinde takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.
Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı avukat Mehmet Sarı; "Bu aşağılık saldırı, ülkemizin 70 yıllık cemiyet, vakıf ve derneklerine karşı sistematik bir saldırıya dönüşmüştür. CHP milletvekilinin bu hayasız ve arsız girişimi, son günlerde kamuoyunun gündemini teşkil eden elim olayı kendisine bir gerekçe yaparak içindeki kin ve nefreti milletimize karşı kusmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız vakıflarımızla imzaladığı protokoller milletine ve devletine bağlık; iyiliği ve güzelliği birlikte inşa edeceği nesiller yetiştirmesi için yapılmıştır. Her illegal terör yapısıyla iş tutmada geri durmayan bu geri kafalardan bir şey beklemekte yersizdir." ifadelerini kullandı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise; "Özellikle bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafından ortaya konulan dil ve tutum, sosyal medyada köpürtülen haberler psikolojik harp teknikleri ve propaganda ülkemiz için çok tehlikeli ve çirkindir. Suçun şahsiliği ilkesini görmezden gelerek yargı sürecinin işlediği konularda sokaklarda dine, dini değerlerimize aleni saldırılar yapmak geçmişten kalan özlemlerinin, içlerinde biriktirdikleri kinin yeniden gün yüzüne çıkmasıdır.
Bu güruhların sufle aldıkları yerler bellidir. Gerçeğin peşinde değil algı oluşturmanın gayretindeki çevrelere en güzel cevap milletçe yekvücut olarak karşılarında durmaktır. 6'lı masada oturanların değerlerimize karşı yapılan saldırılara karşı korudukları sessizliği onların gizli ajandalarını da gün yüzüne çıkarmıştır. Samimiyetten uzak, gerçek maksadını gizleyen bu tür provokatif yaklaşımları hem biz hem de milletimiz gayet iyi görmekteyiz." dedi.