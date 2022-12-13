AK Parti’den iftiracı Cumhuriyet’e dava

AK Parti, gerçeği yansıtmayan haberle "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. AK Parti avukatlarının Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dava dilekçesinde, gazetenin 9 Aralık'taki sayısında yer verilen, 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına ilişkin haberde, "mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla AK Parti'nin toplum nezdinde itibarının zedelenmek istendiği" ifade edildi. Dilekçede, şunlar kaydedildi: "Konuya ilişkin net tavrını ortaya koymuş ve bugüne kadar çocuk hakları bağlamında birçok reforma imza atmışken AK Parti'yi, 'laiklik ilkesine aykırı hareket ederek ülkeyi karanlığa boğmakla' itham etmek, en hafif tabiriyle itibar suikastıdır." ANKARA